Il possibile approdo di Sergio Aguero al Barcellona può favorire l’obiettivo in attacco della Juventus

Si prospetta un calciomercato estivo infuocato soprattutto sul fronte attaccanti. Tanti giocatori in ballo con situazioni poco definite e possibili incroci tra centravanti che potrebbero favorire anche l’inserimento delle big italiane. Uno dei protagonisti è certamente Sergio Aguero che è in scadenza con il Manchester City proprio quest’anno e attualmente non ci sono spiragli per il rinnovo.

Nonostante una stagione poco positiva, per via anche dei diversi infortuni, Aguero rimane uno dei centravanti più ambiti nel panorama europeo e diversi club sono sulle sue tracce per sfruttare l’occasione del parametro zero. In particolare il Barcellona che in estate non è riuscito a trovare un sostituto all’altezza di Luis Suarez e vede nell’argentino dei ‘citizens’ il candidato perfetto, nonostante i 32 anni. Ma non solo i blaugrana, anche le italiane, in particolare la Juventus, stanno pensando al ‘Kun’, ma le pretendenti sono davvero tante.

Calciomercato Juventus, Aguero verso Barcellona | Via libera per Depay

Il Barcellona sembra la candidata numero uno e questo potrebbe aprire una pista che per la Juventus sembrava ormai tramontata. La pista riguarda Memphis Depay che era tra i primi obiettivi dei bianconeri in attacco in estate ma il Barça si è inserito in maniera preponderante. Sembrava ormai certo il passaggio dell’olandese in Catalogna a fine stagione, soprattutto per la grande stima che nutre Ronald Koeman nei suoi confronti, ma la virata su Aguero potrebbe lasciare la porta spianata alla Juventus per l’attuale giocatore del Lione.

Anche Depay è in scadenza con il club francese e come riportato proprio dalla stampa francese non intende rinnovare e i bianconeri potrebbero approfittarne. L’ok del giocatore non è ancora arrivato ma il destino di Aguero influirà molto anche su quello dell’olandese che sta continuando a stupire in Ligue 1 con 13 gol e 6 assist in 25 partite. Per Depay non è escluso anche uno scenario in Premier League, ma Paratici continua a monitorare la situazione per prendere vantaggio sulle concorrenti.