La Juventus potrebbe tentare l’assalto a Paredes: possibile richiesta di un super scambio con un big da parte del PSG

La sconfitta contro il Porto ha provocato non poca tensione in casa Juventus. Sono arrivate diverse critiche alla squadra e al tecnico Pirlo. La rimonta è sicuramente possibile, ma il rischio di un mancato passaggio del turno, con conseguente eliminazione dalla coppa, è ora rilevante per i bianconeri. La società, inoltre, sta già pensando a cambiamenti importanti in vista della prossima stagione, specialmente se dovesse arrivare un nuovo fallimento in Champions League. Continua a monitorare, perciò, temi legati al calciomercato e, in particolare, potrebbe tentare un’offensiva per un giocatore della Ligue 1.

Calciomercato Juventus, tentativo per Paredes: la richiesta del PSG

La Juventus pensa a dei cambiamenti in vista della prossima sessione di mercato estiva, in particolare per quanto riguarda il centrocampo. Questo reparto non ha dato le giuste garanzie, fino ad ora, alla società. Alcuni elementi, come Rabiot e Ramsey, poi, non convincono appieno e potrebbero lasciare Torino. La dirigenza, inoltre, potrebbe tentare l’assalto ad un centrocampista della Ligue 1: si tratta di Leandro Paredes, ex Roma in forza al PSG.

Nell’ultimo periodo l’argentino ha ricominciato a fornire prestazioni di assoluto livello, attirando nuovamente l’interesse dei bianconeri. Per arrivare al classe ’94, la ‘Vecchia Signora’ è possibile sia disposta ad offrire addirittura uno scambio con Dybala, qualora continuasse a trovare difficoltà per il rinnovo dell’attaccante che ha il contratto in scadenza nel 2022. Si tratterebbe eventualmente di un affare alla pari, con entrambi i giocatori valutati sui 55-60 milioni di euro.

Paredes è, però, assolutamente centrale nei piani del tecnico Pochettino, che non vorrebbe privarsi della mezz’ala. L’unico modo, quindi, per convincere l’allenatore a liberare l’ex Zenit potrebbe essere uno scambio con De Ligt, che i parigini vorrebbero per potenziare ulteriormente il reparto difensivo vista anche l’importante perdita di Thiago Silva la scorsa estate. Il difensore olandese ha, invece, una valutazione di 70/80 milioni di euro sul mercato e un contratto in scadenza nel 2024. Difficile, però, che la Juventus possa accettare l’idea di privarsi di un giocatore pagato molto e tra i migliori giovani in Europa (21 anni), considerando che la retroguardia avrebbe bisogno di uno svecchiamento. Situazione da monitorare, con i bianconeri che cercano rinforzi di assoluto livello per il prossimo anno.