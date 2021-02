Calciomercato Juventus retroscena Mbappe

Calciomercato Juventus, spunta un retroscena clamoroso su Mbappe: l’attaccante francese era stato proposto ai bianconeri a costo accessibile

La Juventus ha iniziato da tempo un processo di rinnovamento che dovrà proseguire nelle prossime stagioni. L’idea della dirigenza bianconera e di Paratici in primis è chiara: innestare nella squadra giocatori giovani ma con il potenziale da top player, o, meglio ancora, i veri e propri crack del domani da prendere in anticipo sulla concorrenza. Una mission aziendale ispirata dal presidente Agnelli, che al momento dell’acquisto di Cristiano Ronaldo chiarì che nel prosieguo il club avrebbe dovuto puntare ad acquistare giocatori di tale calibro nella fase ascendente della propria carriera. Ora, i campioni d’Italia seguono con interesse le evoluzioni riguardo ai talenti che più di tutti gli altri si annunciano come i dominatori del prossimo decennio su scala europea e mondiale. Facile pensare ad Haaland e Mbappe, ad esempio, anche se la concorrenza è già agguerritissima. E per quanto riguarda il francese, spunta un grande rimpianto.

Calciomercato Juventus, Mbappe poteva essere bianconero: il retroscena

Il giovane attaccante del Psg infatti avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. ‘Tuttosport’ rivela un retroscena risalente al 2016. I bianconeri avvicinarono il giocatore, all’epoca al Monaco e ancora 18enne. Il club del Principato avanzò una richiesta, per il cartellino dell’attaccante, di 50 milioni di euro.

Una cifra che all’epoca fu ritenuta molto elevata dalla Juve, che non concretizzò l’operazione. Ma che con il senno di poi si sarebbe rivelata un prezzo praticamente stracciato. Un anno dopo infatti, come noto, Mbappe fu ceduto al Psg per una cifra complessiva di 180 milioni di euro. Intanto, però, aveva già dato dimostrazione delle sue doti nella precedente cavalcata in Champions League. Anche grazie a lui, il Monaco eliminò il Manchester City di Guardiola. Avventura che si fermò solo in semifinale, proprio contro la Juventus, ma Chiellini, Barzagli e Bonucci ebbero modo di apprezzarlo molto da vicino. Nonostante la doppia affermazione bianconera (2-0 a Montecarlo, 2-1 a Torino), la difesa soffrì molto le accelerazioni del classe 1998, che si avviava a diventare un protagonista della scena internazionale.