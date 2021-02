La Juventus cerca un attaccante e in estate proverà l’assalto ad un top player: nel mirino c’è Kane, pronto a nuove esperienze. Due bianconeri al Tottenham

La Juventus si prepara a vivere un mercato estivo da protagonista. Tra le priorità della dirigenza bianconera c’è il reparto offensivo, carente in questa stagione sia a livello numerico che prestazionale. Il solo Alvaro Morata non basta per reggere il peso dell’attacco, e un nuovo bomber potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, sogno Kane

Le strategie bianconere devono ancora essere svelate e molto dipenderà dal riscatto della punta spagnola, per il quale la Juventus dovrebbe versare 45 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid. La sua permanenza non è l’unico affare nei pensieri di Paratici. Il club è affascinato dal sogno Harry Kane, attaccante classe 1993 bandiera del Tottenham. Il bomber – protagonista di 13 gol e 11 assist in 21 partite di Premier League – potrebbe giocare in Serie A.

La suggestione arriva direttamente dall’Inghilterra dove alcuni intermediari vicini al giocatore avrebbero avvisato la Juventus sulla volontà di Kane di lasciare il Tottenham. Il bomber vuole provare nuove sfide, e il campionato italiano lo affascina: convincere gli ‘Spurs’, però, non sarà semplice, visto che il giocatore ha un contratto sino al 2024.

Calciomercato Juventus, due giocatori al Tottenham

Il Tottenham, forte della posizione contrattuale di Kane, parte da una richiesta di 150 milioni di sterline. Una cifra inarrivabile, ma che potrebbe essere ‘ammorbidita’ dai bianconeri inserendo alcune contropartite tecniche nell’affare. I nomi sono quelli di Szczesny e Paulo Dybala: il portiere tornerebbe volentieri in Premier League, dove ha già brillato tra il 2010 ed il 2015 con la maglia dell’Arsenal.

Più controversa la situazione legata a Dybala: l’argentino vuole giocarsi le sue chance alla Juventus, ma il campionato difficile vissuto con i bianconeri potrebbe portare ad una separazione. La società potrebbe mettere sul piatto quest’offerta: Szczesny e Dybala per Kane. L’idea resta per ora uno scenario puramente ipotetico, ma nelle prossime settimane si capirà se dalle intenzioni si svilupperanno i pretesti per passare ai fatti.