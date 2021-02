La Juventus pensa agli obiettivi stagionali, ma guarda con un occhio al futuro: è sempre più vicino il ritorno di un grande ex come Zidane

La Juventus cerca punti e conferme in una stagione caratterizzata da continui alti e bassi. La squadra di Pirlo, sconfitta già tre volte in campionato, è ancora in scia per lo scudetto, ma non può più commettere passi falsi. La società si aspettava posizioni migliori, ma l’allenatore ha dovuto farsi carico delle tante defezioni accumulate nel corso di questa prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, Inda manda Zidane

L’allenatore bianconero si gioca il suo futuro in questi mesi. L’obiettivo è arrivare sino in fondo in Champions League e centrare il decimo scudetto consecutivo. Imprese complicate, ma che se non raggiunte potrebbero costare la panchina a Pirlo. Il sostituto, almeno nella testa della dirigenza, ha già nome e cognome: Zinedine Zidane. Il francese – in scadenza con il Real Madrid nel 2022 – è in bilico e in estate è pronto all’addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici a caccia di millenial | L’ultima idea

Zidane lascerà il Real Madrid se chiuderà la stagione senza trofei. Il futuro del francese – secondo Eduardo Inda – è già scritto: “Continua a far parlare di se e cerca in tutti i modi di mettersi in mostra per altri club“, ha detto a ‘El Chiringuito de Jugones‘. Il giornalista ha poi aggiunto: “Non è più un segreto che la Francia lo voglia come ct dopo l’Europeo, ma la Juventus lo sta tentando. La Serie A lo affascina più della Liga“.

Calciomercato, Zidane porta due campioni

Zidane sarebbe l’allenatore ideale per la Juventus. Il francese ha sempre dichiarato che un giorno avrebbe valutato l’ipotesi di un ritorno e la Vecchia Signora ha come obiettivo la vittoria in Champions League: “Ha vinto tre Coppe dei Campioni, non c’è nessuno migliore di lui nella competizione“, ha chiuso Inga. L’arrivo di Zidane porterebbe ad alcune rivalutazioni anche sul mercato, a partire da Cristiano Ronaldo che rinnoverebbe sino al 2023, con una spalmatura dell’ingaggio di 31 milioni netti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici non cambia idea | “Nessun interesse”

Il francese porterebbe con sé alla Juventus due campioni: Marcelo – in rotta con il club, ma che percepisce 11 milioni d’ingaggio a stagione – e Casemiro, vero pupillo di Zidane. Il centrocampista percepisce 5,2 milioni netti, cifre sicuramente più abbordabili anche per le casse bianconere.