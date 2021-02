La Juventus sonda il mercato a caccia di possibili occasioni: il giornalista Ivan Zazzaroni leva un calciatore dall’Inter dalla lista di Paratici

La Juventus cerca punti e conferme in una stagione caratterizzata da continui alti e bassi. La squadra di Pirlo, sconfitta già tre volte in campionato, è ancora in scia per lo scudetto, ma non può più commettere passi falsi. La società si aspettava posizioni migliori, ma l’allenatore ha dovuto farsi carico anche delle tante defezioni accumulate nel corso di questa prima parte di stagione.

Calciomercato Juventus, voci smentite su Barella

In estate la società interverrà sul mercato per cercare di aumentare la qualità dei giocatori. Tra i reparti da rinforzare c’è il centrocampo, spesso orfano di geometrie in cabina di regia. Mister Pirlo necessita di un titolare, allo stesso tempo giovane e che possa garantire tante stagioni ad alto livello. Tra i profili accostati alla Juventus c’era anche Nicolò Barella.

L’ex Cagliari sta vivendo una stagione da sogno all’Inter: tre gol e sei assist in 22 partite e sempre tra i migliori al triplice fischio di una partita. Le prestazioni del centrocampista – già nel giro della Nazionale – hanno acceso i riflettori su di lui. La condizione finanziaria debole dell’Inter ha poi aumentato le voci di un possibile trasferimento, ma la Juventus non sembra interessata al calciatore.

Zazzaroni sicuro: “Paratici non è interessato”

La conferma è arrivata da Ivan Zazzaroni: il giornalista, ai microfoni di ‘Tiki-Taka’, ha dichiarato: “Quando ho parlato con Paratici, tante volte, di Barella, mi ha sempre negato di essere interessato e lo ha fatto anche in maniera colorita“. Il direttore ha poi aggiunto: “È un giocatore che non gli piaceva già ai tempi del Cagliari e mi rifiuto di pensare che lo abbia cercato“. La Juventus cercava un giocatore più “alla Pirlo”.

La stagione e i numeri di Barella stanno però smentendo le idee di mercato dell’Inter, ma ormai il giocatore è fuori portata: “La Juventus non se lo può permettere, a me non risulta che ci siano state telefonate al giocatore“, ha chiuso Zazzaroni. I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli. Almeno per ora.