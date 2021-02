Il Milan programma alcune cessioni in vista della prossima stagione, che permetterebbero alla società di investire su un obiettivo in Serie A

Il Milan ha perso, momentaneamente, la testa della classifica, dopo la sconfitta contro lo Spezia, favorendo i ‘cugini’ nerazzurri dell’Inter che adesso si trovano ad un punto di distanza, in attesa del derby di domenica pomeriggio che potrebbe dirci tanto sul destino del campionato in ottica scudetto. Il Milan, che comunque punta a tornare in Champions League, programma già la prossima stagione e oltre alle entrate pensa anche alle uscite.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Maldini segue il difensore | Cifre e dettagli

La stagione dei rossoneri può, senza dubbio, considerarsi positiva: molti giocatori stanno sorprendendo per il rendimento espresso in campo, altri stanno confermando il loro valore e si stanno ulteriormente migliorando, uno su tutti Donnarumma. Altri invece stanno giocando al di sotto delle aspettative e a giugno potrebbero lasciare posto a nuovi innesti.

Calciomercato Milan, via Castillejo e non solo | Obiettivo Berardi

Tra questi, i due indiziati sembrano essere Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers. Il primo sembra il principale partente nella lista di Maldini che vorrebbe ottenere una cifra intorno ai 7-9 milioni dalla sua cessione e la Spagna potrebbe essere la sua prossima destinazione, paese natale di Castillejo e campionato in cui ha già avuto esperienze al Malaga prima e al Villareal dopo. L’ex Anderlecht Saelemaekers, invece, potrebbe anche restare al Milan, ma con un ruolo di secondo piano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, la folle richiesta di Zidane | Perez umiliato

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, un big sul piede di partenza | Va da Mourinho

Il belga rientrerebbe nelle rotazioni di Pioli e potrebbe far comodo all’interno di una rosa profonda e competitiva. L’obiettivo in quel ruolo della società, però, è Domenico Berardi, inseguito a lungo in passato e tornato di moda negli ultimi tempi. Il Sassuolo è riuscito sempre a trattenerlo, nonostante i tanti corteggiamenti di molti club di Serie A. La società emiliana lo valuta circa 30 milioni e il Milan potrebbe concretamente fiondarsi su di lui in estate per rendere la rosa ancora più competitiva, sfruttando le cessioni di alcuni giocatori.