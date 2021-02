Juventus a caccia di nuovi innesti, soprattutto in difesa: occhi sempre vigili sui millennial, attenzione a Hugo Guillamon

Che la Juventus guardi con attenzione ai giovani più interessanti del panorama italiano ed europeo è qualcosa di assodato. Il club bianconero si è già attivato assicurandosi la scorsa estate Dejan Kulusevski, la precedente Luca Pellegrini e questo gennaio Nicolò Rovella. Ma la dirigenza juventina, capeggiata da Fabio Paratici, studia con attenzione tanti altri nomi. Alcuni sono sogni, altri possibili realtà.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna il nuovo centrale

Tra i sogni rientrano senz’altro i due gioielli del Borussia Dortmund, Jadon Sancho e Erling Haaland, che fanno impazzire mezz’Europa, ma che hanno, almeno per il momento, costi proibitivi per i bianconeri. Oltre a loro molti dei millennial seguiti dalla Juve fanno parte della nostra Serie A. Per l’attacco piace Vlahovic della Fiorentina, mentre a centrocampo l’ivoriano Traore è un nome da tempo sui taccuini degli scout bianconeri, ancor prima che dall’Empoli approdasse a Sassuolo. In difesa invece attenzione a Matteo Lovato del Verona, profilo accostato anche al Milan.

E proprio la difesa è uno dei reparti che la Juventus dovrà necessariamente puntellare. Serve necessariamente un nuovo centrale, complici anche le precarie condizioni fisiche di Chiellini e Bonucci. E l’indiziato potrebbe essere un profilo giovane, come Lovato. Attenzione però anche ai nomi dall’estero, in particolare a Hugo Guillamon, difensore centrale del Valencia classe 2000. Il club spagnolo sta trascorrendo una situazione finanziaria decisamente difficile, oltre a trovarsi in una posizione di classifica piuttosto complessa. Il Valencia, in estate, potrebbe essere costretto a vendere i suoi pezzi pregiati e Guillamon potrebbe essere uno di questi. Contratto in scadenza nel 2023, centrale non altissimo, molto bravo nell’anticipo e nell’impostazione, potrebbe liberarsi per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ecco dunque che per la Juventus potrebbe rappresentare una grossa occasione: un investimento futuribile e a costi non troppo elevati, da far crescere alle spalle di giocatori più esperti come Chiellini e Bonucci.

Guillamon può quindi essere il nome giusto per il club bianconero, che in estate certamente si muoverà per acquistare un centrale. Resterà da capire su quale profilo intenderà puntare Paratici.