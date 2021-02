L’Inter ha pagamenti arretrati per quanto riguarda l’operazione Hakimi: il Real Madrid pensa al suo ritorno

L’Inter si è presa la vetta in Serie A. I nerazzurri hanno approfittato della sorprendente sconfitta del Milan contro lo Spezia per 2-0 e sono ora primi in classifica a quota 50 punti dopo 22 giornate. La squadra ha potuto allungare la distanze anche dalla Juventus, altra concorrente per lo scudetto che è uscita sconfitta per 1-0 nello scontro diretto con il Napoli ed è rimasta ferma a 42 punti. Il trofeo nazionale è l’unico obiettivo stagionale rimasto per Conte e i suoi, nonché il principale, e il gruppo pare sempre più lanciato verso questo importante traguardo. Non solo buone notizie, però: il club milanese, a causa delle recenti difficoltà economiche della società dovute al Covid-19, potrebbe perdere un giocatore di grandissimo valore in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, il piano per il futuro di Conte | Nuovo scenario

Calciomercato Inter, il Real rivuole Hakimi

Dal campo al calciomercato. L’Inter rischia di perdere un giocatore di fondamentale importanza nell’undici di Conte: si tratta di Achraf Hakimi, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid dopo aver terminato il prestito al Borussia Dortmund. I nerazzurri devono ancora versare la prima rata prevista per l’acquisto dell’esterno di 40 milioni di euro più 5 di bonus. La società milanese è obbligata a farlo entro il 30 marzo, altrimenti verrebbe punita con l’esclusione da tutte le coppe europee. Le difficoltà economiche di Suning, causate dal Covid-19, suscitano non poche preoccupazioni riguardo a questo tema.

Oltre a ciò, c’è anche da stare attenti alla presenza del Real. Come rivelato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’, infatti, i ‘Blancos’ sarebbero in cerca di un terzino destro, visti gli infortuni di Carvajal. Due i nomi sul taccuino: il primo è Van Bissaka del Manchester United e il secondo è proprio il marocchino 22enne. Gli spagnoli sperano, quindi, in un possibile ritorno di Hakimi, cercando di approfittare della situazione per nulla semplice in casa Inter.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, sfuma il big | Direzione Premier: bye bye Juve

Secondo quanto riportato dal sito ‘Don Diario.com’, i ‘Galacticos’ hanno buone intenzioni con gli italiani, ma la situazione potrebbe portare al ritorno del giocatore a costo zero. La famiglia Zhang dovrà intervenire al più presto per evitare il peggio ed è possibile decida di raggiungere un accordo con la società targata Florentino Perez per riportare il calciatore al Santiago Bernabeu. Questa sembra essere l’unica ipotesi possibile in caso di mancato pagamento dell’Inter. Nel frattempo, la ‘Beneamata’ continua ad essere concentrata sull’obiettivo scudetto e si prepara in vista della prossima importantissima sfida nel derby contro il Milan.