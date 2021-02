Arrivano le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Juventus: tegola per il tecnico bianconero

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Porto. Domani tornerà la Champions League per i bianconeri, che affronteranno i portoghesi in trasferta nella sfida d’andata. I bianconeri hanno accusato diversi infortuni nelle ultime gare e Pirlo ha anche annunciato un forfait.

Non ce la fa infatti Leonardo Bonucci a recuperare per Porto-Juventus. Il difensore italiano partirà comunque con la sua squadra per stare vicino ai propri compagni. Ramsey ha invece recuperato. Di seguito, le parole di Pirlo: “Bonucci non è disponibile, Ramsey può giocare, mentre Dybala non è ancora pronto. Ma viaggeranno tutti con noi“.