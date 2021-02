Il futuro di Varane sembra essere più lontano dalla Juventus: il giocatore potrebbe approdare in Premier League

La Juventus non vive un ottimo momento in stagione. La sconfitta in Serie A contro il Napoli ha riacceso le preoccupazioni per quanto riguarda le prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi della squadra. La perdita di Cuadrado per infortunio non fa altro che peggiorare il tutto. Il colombiano salterà l’importante trasferta di Champions League in programma domani contro il Porto alle ore 21:00. La competizione europea è il vero desiderio della compagine bianconera, ma le condizioni della rosa non sono al meglio e Pirlo dovrà adattarsi a ciò che ha a disposizione. La società, inoltre, continua a tenere d’occhio il calciomercato, ma anche in questo ambito non arrivano buone notizie. Pare sfumare, infatti, un possibile grande nome per la retroguardia della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Varane verso il Manchester United

La Juventus cerca grandi calciatori per rinforzare la rosa. In particolare, i bianconeri vorrebbero un’aggiunta importante al reparto difensivo, dove potrebbe partire Demiral e Chiellini compirà 37 anni ad agosto, con un possibile ritiro a fine stagione, visti i numerosi infortuni subiti di recente.

Uno dei nomi più in voga sul taccuino di Paratici è Raphael Varane, difensore in forza al Real Madrid. Il contratto del francese è in scadenza nel 2022, ma il rinnovo sembra sempre più lontano. Il suo destino, però, pare vedere la Premier League. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il Manchester United sarebbe fortemente interessato al giocatore.

La priorità della società inglese resta Sergio Ramos (vista la possibilità di strapparlo a parametro zero), sui cui c’è anche il PSG. Se il club parigino dovesse spuntarla per lo spagnolo, i ‘Red Devils’ punterebbero tutto sull’ex Lens. Lo United ha bisogno di aggiungere un elemento di assoluto spessore nella propria retroguardia, punto debole della squadra da ormai diversi anni. Non si tratterebbe certo, però, di un colpo economico. I ‘Blancos’ arriverebbero a chiedere non meno di 50 milioni di euro per il classe ’93. Un’operazione sicuramente esosa, soprattutto viste le difficoltà causate dal Covid-19, ma il valore del calciatore di primissimo livello potrebbe spingere il club dell’Old Trafford ad accettare queste condizioni. E la Juventus si allontana.