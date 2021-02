La Juventus deve fare i conti con un’infermeria sempre più piena: dopo Arthur si ferma anche Cuadrado. La situazione in vista del Porto

La Juventus si prepara a vivere il momento più duro della stagione con gli uomini contati. La fortuna non sembra abbracciare i bianconeri che arrivano alla vigilia del match di Champions League contro il Porto con diverse defezioni, soprattutto a centrocampo. Il passaggio del turno resta un obiettivo minimo da raggiungere, ma mister Pirlo dovrà ricorrere a nuove soluzioni per sopperire alle pesanti assenze.

Juventus, infortuni lunghi per Arthur e Cuadrado

Il primo nome indisponibile è quello di Arthur, i cui tempi di recupero sono ancora avvolti nel mistero. Il brasiliano – assente contro il Napoli – soffre di una calcificazione ossea e nei prossimi giorni si deciderà se sarà necessario un intervento chirurgico. La sua importanza nello scacchiere di Pirlo è rivelata da un dato: le quattro sconfitte della Juventus in stagione sono arrivate senza di lui in campo.

A pesare maggiormente, però, sarà l’indisponibilità di Juan Cuadrado, il cui stop sembra più lungo del previsto. Come riporta ‘Il Corriere di Torino’, il colombiano ha riscontrato una lesione al bicipite femorale: il giocatore rischia tre settimane di fermo. Senza di lui la Juventus perde energia e fantasia, considerando anche i forfait – almeno parziali – di Ramsey e Dybala: l’argentino, tornato in gruppo, proverà a garantire uno spezzone di gara contro il Porto.

Emergenza Champions per la Juventus: chi recupera per il Porto

La Juventus è a corto di fantasia per il match di Champions League con il Porto: mister Pirlo si affiderà a Chiesa e alla voglia di rivalsa di due grandi ex della sfida come Alex Sandro e Danilo. L’unica buona notizia arriva da Bonucci: il fastidio muscolare è smaltito e viaggia verso una maglia da titolare. Le sue geometrie saranno fondamentali nella costruzione dal basso del gioco.

Bonucci ritorna a giocare nello stadio del Porto, teatro del famoso ‘sgabello’ che portò alla rottura con la Juventus di Allegri. Un motivo in più di rivalsa per il giocatore e un’occasione da non sbagliare per la società. Nelle difficoltò, poi, c’è sempre Cristiano Ronaldo, unica certezza di una formazione da ridisegnare.