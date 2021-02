Calciomercato Inter, rinnovo bloccato per de Vrij | Occhio alla Juventus

L’Inter continua la sua rincorsa in Serie A, ma sullo sfondo restano i rinnovi e i piani sul calciomercato. Attenzione al possibile assalto della Juventus per un big

L’Inter sta vivendo un periodo di grande turbolenza societaria e le ricadute si ripercuotono inevitabilmente anche sul mercato in entrata. A gennaio i nerazzurri non hanno effettuato alcuna operazione, dopo le ristrettezze patite anche in estate. La situazione dovrà risolversi nelle prossime settimane, ma intanto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio devono necessariamente programmare i movimenti in vista della prossima estate.

In tal senso, al primo posto dovranno esserci i rinnovi di contratto sul tavolo dei nerazzurri. L’Inter ha, infatti, tutta l’intenzione di blindare i suoi big, prima che i maggiori club internazionali possano inserirsi nelle discussioni e tentare lo ‘scippo’ alla Beneamata. Da Lautaro Martinez a Bastoni, passando anche per Barella: sono molti i nomi sul tavolo di Marotta. Attenzione, però, anche a Stefan de Vrij. Il centrale olandese, che nel prossimo weekend ritroverà la sua ex Lazio sul campo, è ancora al centro delle trattative per il rinnovo di contratto. Di seguito gli ultimi aggiornamenti e le ricadute sui prossimi mesi di mercato.

Calciomercato Inter, occhio al rinnovo di de Vrij: Juventus e Barcellona alla finestra

Nelle scorse settimane, si era parlato a lungo di un accordo verbale tra l’Inter e il difensore per il rinnovo di contratto. L’attuale contratto scadrà nel giugno del 2023: l’ex Lazio andrebbe a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione, allungando il rapporto con l’Inter fino al 2025. Ora, però, il rinnovo pare essere ancora in standby.

Nella giornata di ieri, il suo agente Mino Raiola ha parlato del possibile accordo con i nerazzurri, glissando alla domanda dei giornalisti presenti: “Non ne parlo, chiedete all’Inter. Ho sempre lavorato nell’ombra e così continuerò a fare”. Ora potrebbero svilupparsi nuovi scenari sul mercato con Raiola che ha ottimi rapporti con la Juventus. I bianconeri potrebbero tentare l’assalto al forte centrale, che rappresenta una certezza nell’Inter di Conte. Allo stesso modo, attenzione al Barcellona: Raiola ha infatti rapporti eccellenti anche con Laporta, favorito per la Presidenza.

L’Inter, però, attualmente resta ancora in prima fila e ha tutta l’intenzione di rinnovare uno dei massimi big della sua rosa.