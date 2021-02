In casa Inter nella prossima sessione di calciomercato estiva bisognerà vedersi dall’assalto del PSG: occhi puntati sul top player

In casa Inter continuano le riflessioni sul futuro. Contro la Juventus in Coppa Italia i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata, vedendo sfumare così il secondo obiettivo della stagione, dopo l’uscita dalle coppe europee. Molto, se non tutto, passerà dal campionato, con il primo posto che diventa quasi obbligatorio.

Nel frattempo proprio per quanto riguarda la prossima stagione, bisognerà stare attenti al possibile assalto del PSG. Dalla Spagna infatti arriva l’indiscrezione secondo cui i parigini avrebbero messo nel mirino un top player nerazzurro.

Calciomercato Inter, il PSG vuole Lukaku: assalto per l’erede di Icardi

Il bilancio della stagione dell’Inter al momento non può che essere negativo, vista l’uscita dalle coppe europee ed anche dalla Coppa Italia. Rimane lo scudetto da inseguire, con il Milan che non accenna a rallentare al momento. Una situazione difficile che porta i top club europei a mettere gli occhi tra le fila nerazzurre, cercando di sfruttare anche la situazione economica del club per portare via ad Antonio Conte i top player.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il PSG avrebbe messo gli occhi su Romelu Lukaku per la prossima stagione. Il gigante belga in questa stagione ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 20 gol e 3 assist. Numeri da vero bomber che portano il club parigino a metterlo nella lista dei top player che potrebbero sostituire Mauro Icardi. Infatti l’attaccante ex Inter dopo due anni a Parigi potrebbe nuovamente cambiare maglia il prossimo anno, poiché il nuovo tecnico Mauricio Pochettino non lo vedrebbe come una propriorità nel suo attacco. Così per Lukaku cresce la concorrenza, con il PSG che si aggiunge al precedente interesse del Real Madrid, che continua ad osservare la situazione. Ovviamente al momento la trattativa non è così semplice, visto anche l’investimento fatto dai nerazzurri due anni fa. Ma la posizione in classifica dell’Inter a fine stagione sarà molto importante anche per la volontà del bomber.