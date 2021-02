Premier League, UFFICIALE: grave infortunio per Justin | Il comunicato

Una pessima notizia sta scuotendo il calcio internazionale. Il difensore sarà costretto a un lungo stop che lo terrà lontano dai campi di gioco, dopo il brutto infortunio

Il difensore James Justin sarà costretto a stare lontano dai campi per le prossime settimane. Il classe 1998 che milita nel Leicester ha accusato infatti un grave infortunio al crociato anteriore, come comunicato dal club inglese. Ecco l’annuncio: “Il terzino James Justin ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore e si prevede che trascorrerà un lungo periodo lontano dai campi”.

Premier League, Justin si ferma a causa del grave infortunio

La pessima notizia in casa Leicester potrebbe presto stravolgere gli equilibri della Premier League. Le Foxes, infatti, fino ad ora, hanno condotto una stagione assolutamente straordinaria. Sono in piena corsa per le posizioni valide per la Champions League. Occupano, infatti, il terzo posto in classifica davanti a club di altissimo livello come Liverpool e Chelsea.

Una cavalcata di livello straordinario che, però, vedrà il club inglese fare a meno di James Justin in questa seconda parte di stagione. Il difensore, infatti, è riuscito a imporsi come uno dei titolarissimi del club. Fino ad oggi, aveva sempre giocato e si era messo in grande evidenza nelle sue 23 presenze, riuscendo a mettere a segno anche 2 gol e 2 assist. Uno score di assoluto livello per un classe 1998, che stava raggiungendo l’assoluta maturità in campo, in un campionato difficile come la Premier League.

Ora il grave stop che lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Justin inevitabilmente continuerà a sostenere il Leicester da fuori, con la speranza di tornare al più presto a vestire la maglia delle Foxes.