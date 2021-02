La Juventus pianifica il mercato di giugno: tra le priorità c’è l’arrivo di una punta e torna di moda una vecchia fiamma con l’attaccante che arriverebbe a costo zero

La Juventus segue con attenzione l’evolversi del mercato e pianifica già le mosse da attuare nella prossima finestra estiva. La priorità – in casa bianconera – è sempre l’arrivo di una quarta punta che possa aumentare le rotazioni e dare maggiori alternative a mister Pirlo. La società è a caccia di un profilo esperto e il rinforzo potrebbe giungere dalla Premier.

Calciomercato Juventus, nuovo attaccante dalla Premier

La Juventus deve investire su un attaccante. La prima parte di campionato ha confermato la necessità da parte dei bianconeri di aumentare il roster delle punte. Paulo Dybala non è ancora al meglio della forma e quando Morata è indisponibile Pirlo deve ricorrere ai giovani per poter attuare dei cambi. La prossima stagione non è preventivabile avere problemi simili e la società si sta muovendo per tempo per correre ai ripari.

Il primo nome sulla lista di Fabio Paratici è quello di Olivier Giroud. L’attaccante – cercato già lo scorso anno – va in scadenza con il Chelsea a giugno e potrebbe essere acquistato a costo zero. Classe 1986, il francese non è più un giocatore di primo pelo, ma fisicamente è integro e anche in questa stagione vanta numeri sufficienti: tre gol in Premier League, e un rendimento straordinario in Champions League.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Giroud

Giroud ha infatti realizzato cinque gol in quattro partite nel girone di Champions con la maglia del Chelsea, mettendo a segno addirittura un poker contro il Siviglia. L’esperienza nella massima competizione europea è uno dei motivi per cui la Juventus crede nell’innesto del calciatore che con Cristiano Ronaldo formerebbe una coppia completa.

Giroud è un profilo esperto che accetterebbe anche la panchina, alternandosi con Morata. La Juventus lo prenderebbe a costo zero, con l’attaccante che ha già ben chiare le sue rischieste: contratto di un anno – con opzione per il secondo – a 3,5 milioni a stagione. Il giocatore ha rifiutato i bianconeri in passato, preferendo di continuare l’esperienza al Chelsea, ma le cose potrebbero cambiare in estate, con il francese in scadenza e che ha ancora non ha trovato accordi con il club inglese per il rinnovo.