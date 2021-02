Mino Raiola è sempre protagonista lavorando per sistemare al meglio i propri assistiti: il noto agente in aiuto alla Juventus

La Juventus continua a monitorare senza sosta i possibili colpi in vista della prossima stagione. E così, come spesso accade, il noto agente Mino Raiola potrebbe venire incontro alle esigenze della dirigenza bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto alla big di Serie A | Chiesto in cambio Tonali!

Calciomercato Juventus, Raiola sempre al lavoro per Pogba

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” lo stesso procuratore italo-olandese è al lavoro per portare via Paul Pogba dal Manchester United per dirigerlo di nuovo verso Torino. Pirlo lo conosce bene e sarebbe entusiasta dell’arrivo del centrocampista francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in attesa | L’offerta dei rossoneri

Il suo contratto con i Red Devils scadrà nel giugno 2022 e non ci sono al momento margini per un possibile prolungamento: e così lo stesso club inglese potrebbe pensare alla sua cessione in estate per una cifra pari a circa 65 milioni di euro. Per lui, infine, sarebbe un gradito ritorno a Torino dove ha vissuto anni memorabili sfiorando anche il trionfo in Champions League, proprio al fianco del suo possibile futuro allenatore Andrea Pirlo.