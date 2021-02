La Juventus pensa al mercato di giugno e valuta un possibile scambio alla pari con il Barcellona per far tornare un giocatore in bianconero

La Juventus pianifica le mosse per il calciomercato di giugno. La società bianconera è chiamata a gestire diverse situazioni delicate ed ha come priorità l’inserimento di una nuova punta nello scacchiere di Pirlo. Ma non solo. Il club starebbe pensando a una mini rivoluzione anche in porta, e l’ultima suggestione arriva dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con il Barcellona