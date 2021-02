Antonio Conte ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro la Juventus che si giocherà domani sera all’Allianz Stadium

L’Inter si prepara ad un trittico di partite decisive per il destino della propria stagione. Inizierà domani sera all’Allianz Stadium nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Successivamente si troverà di fronte la Lazio in campionato e poi il derby con il Milan dove i nerazzurri potrebbero tentare il sorpasso ai rossoneri al primo posto in classifica.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, erede Handanovic | C’è già un accordo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo | Il portoghese ha deciso

Domani sera l’Inter affronterà per la terza volta la Juventus in stagione e dovrà ribaltare il 2-1 dell’andata. Per accedere alla finale dovrà vincere e servirà una partita perfetta. Alla vigilia del derby d’Italia Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Juventus-Inter, Conte: “Dovremo sfiorare la perfezione per passare il turno”

“Chi indossa questa maglia ha l’obbligo, a prescindere dal risultato, di rendere orgogliosi i nostri tifosi, questa deve sempre essere la nostra missione. Il modo migliore per rendere il gruppo forte e convinto di poter vincere la partita è il lavoro quotidiano, preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, salta il colpaccio | Futuro in Premier League

“Domani dobbiamo andare a Torino a giocarci la partita con voglia, determinazione e con quello che di buono abbiamo mostrato nelle due partite precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro di quello che è successo nella partita d’andata e cercare di essere perfetti, perché per battere la Juventus bisogna sfiorare la perfezione”.