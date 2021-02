Calciomercato Napoli, stoccata di De Laurentiis | Le parole su Giuntoli

La situazione tra società e panchina sembra turbolenta in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio con dei post al veleno sul suo profilo Twitter

Il Napoli ha vinto l’ultima partita contro il Parma, ma la situazione resta comunque in bilico per Gennaro Gattuso. La posizione dell’allenatore non è più stabile sulla panchina partenopea, anzi i rapporti con Aurelio De Laurentiis sembrano ormai essersi incrinati. Negli ultimi giorni, sono circolate con insistenza anche voci sul possibile addio a Cristiano Giuntoli in società. Il patron partenopeo torna a farsi sentire, questa volta su Twitter.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis nega l’addio a Giuntoli: le dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis non ci sta e questa volta si espone, cercando di chiarire la situazione per il futuro di Giuntoli. Ecco le sue parole su Twitter: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.