La Juventus vuole vivere quattro mesi da protagonista e intanto pensa anche al nuovo tecnico: c’è l’occasione

È una stagione veramente difficile quella che sta vivendo il Real Madrid, che rischia seriamente di chiudere l’annata con zero titoli. I ‘Blancos’ al momento sono in terza posizione in classifica e hanno un distacco di ben dieci punti dall’Atletico Madrid che è in vetta alla classifica e ha anche una partita in più da giocare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Gattuso-De Laurentiis | Clamoroso ritorno in panchina

Anche la Coppa è andata male e c’è stata l’eliminazione contro un club di categoria inferiore, per questo resta soltanto un obiettivo per la compagine di Madrid che vuole provare a raddrizzare la stagione in questi ultimi quattro mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio Sanchez-Dzeko | Annuncio di Marotta

Calciomercato Juventus, Zidane si libera senza Champions League con il Real Madrid

Oltre alla stagione del Real Madrid, anche il futuro di Zidane può decidersi soltanto in base alla Champions League. Secondo quanto riportato da ‘As.com’, infatti, la competizione europea che ha già vinto tre volte potrebbe salvarlo dall’esonero in questi ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione al Torino | Visite mediche in arrivo

In caso di sconfitta, dunque, potrebbe farsi avanti la Juventus che nel frattempo dovrà valutare il cammino di Andrea Pirlo e decidere se proseguire con lui oppure effettuare un cambio. L’addio del tecnico esordiente aprirebbe sicuramente le porte a Zinedine Zidane, che è da tempo nel mirino di Andrea Agnelli.

I prossimi quattro mesi dunque saranno decisivi per capire il futuro di Andrea Pirlo e Zinedine Zidane.