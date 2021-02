Arrivano le parole di Beppe Marotta sul calciomercato, soprattutto sullo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’ultimo giorno di mercato. Inevitabile soffermarsi sullo scambio tra Dzeko e Sanchez con la Roma. Di seguito, le sue parole: “Era un’ipotesi suggestiva, c’è stato un cordiale incontro, ma non c’erano le basi per concludere quest’operazione. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa, con la pandemia ci sono meno soldi e quindi meno ricavi. Dovremo rivedere i contratti dei giocatori“.

Marotta ha poi proseguito: “I privati non possono più ripianare i debiti dei club. Eriksen? E’ un calciatore molto importante della nostra rosa, che Conte sta adattando in un nuovo ruolo. Le risposte sono molto positive. E’ un vero professionista, in questa squadra non esistono titolari o panchinari“. Novità anche sul rinnovo di Lautaro: “Discutiamo con gli agenti, ma non ci sono problemi. Il ragazzo è un professionista serio con senso di appartenenza alla società”.