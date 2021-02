La Juventus ha definito la cessione di Sami Khedira all’Hertha Berlino: il club tedesco ha dato l’annuncio ufficiale. Il centrocampista: “Pronto a questa sfida”

Sami Khedira non è più un giocatore della Juventus. Il centrocampista tedesco, classe 1987, torna in Bundesliga: l’ex bianconero è ufficialmente un nuovo acquisto dell’Hertha Berlino. Il club capitolino ha dato l’annuncio, comunicando l’affare a titolo definitivo. Khedira lascia la Juventus dopo 145 presenze nelle quali ha collezionato 21 gol e 13 assist.

Calciomercato Juventus, è ufficiale Khedira all’Hertha

Come si legge nella nota dell’Hertha Berlino, “Sami Khedira arriva dall’Hertha BSC dalla Juventus con effetto immediato. Il 33enne Campione del Mondo 2014 torna in Bundesliga dopo oltre dieci anni”. Il direttore sportivo dei tedeschi, Arne Friedrich, ha poi aggiunto: “Conosco le qualità di leadership che ha e sono quindi molto contento che sia un giocatore dell’Hertha BSC“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, visite e firma | Colpo in prestito

Le qualità del giocatore sono indiscusse, ma da chiarire è la sua condizione fisica, visto che non gioca una partita ufficiale dal 23 novembre 2019. A fornire dettagli è stato lo stesso Khedira: “Non vedo l’ora che arrivi il momento in cui indosserò la maglia bianca e blu in campo per il prima volta. Mi sento benissimo fisicamente, vorrei usare l’esperienza che ho acquisito negli ultimi anni per aiutare la squadra“. Khedira ha scelto la maglia numero 28.