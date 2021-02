Pochettino rivuole Harry Kane e se la sua richiesta verrà accontentata dal Psg potrebbe arrivare la cessione di Icardi. la Juventus osserva

Il Paris-Saint Germain di Mauricio Pochettino è già a caccia di un attaccante. Non è un mistero che Mauro Icardi non è esattamente il preferito del tecnico argentino, pur essendo connazionali. Dopo tanti anni alla guida del Tottenham inevitabilmente Harry Kane è il centravanti a cui Pochettino è rimasto più legato.

Sull’attaccante inglese c’è il forte interesse del Manchester City di Guardiola ma il Psg non rimane a guardare. A fine stagione il bomber degli Spurs dovrà decidere il suo futuro e il suo possibile approdo al Psg darebbe il via libera a Juventus e Roma per fiondarsi su Mauro Icardi.

Calciomercato, Pochettino vuole Kane | Via libera per Icardi

A 27 anni è ancora nel periodo di massimo splendore e potrebbe decidere di cambiare area per provare a vincere qualcosa di davvero importante. L’idea di rimanere in Premier League, alla corte del Manchester City, lo intriga, anche perché raccoglierebbe l’eredità di Sergio Aguero. Dall’altra parte Pochettino lo aspetta a braccia aperte a Parigi, pronto a rinunciare a Icardi per riavere il suo fedele attaccante.

Alla luce delle difficoltà finanziarie di Real Madrid e Barcellona, è di fatto esclusa una destinazione in Spagna per Kane, a meno di clamorose sorprese. L’attaccante inglese dovrà decidere se tornare da Pochettino, l’allenatore con cui si è espresso al meglio trovando una forma strepitosa, oppure se rimanere in Premier League, il suo habitat naturale e provare a vincere con il City. Il Tottenham farà di tutto per trattenerlo ma il destino di Kane è nelle sue stesse mani. Nel frattempo l’ipotesi di un clamoroso ritorno dell’ex Inter Icardi in Italia è una pista percorribile per giugno, con Juventus e Roma pronte a darsi battaglia.