Uno degli obiettivi da lungo tempo del dt Maldini ha deciso il suo futuro. Visite mediche in corso, poi la firma: cifre e dettagli

Uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato che sta per chiudersi è stato certamente il Milan che ha rinforzato, non poco, la rosa a disposizione di Pioli. In tal senso, però, arrivano cattive notizie per la società rossonera: uno dei pupilli di Maldini sta per sfumare definitivamente.

Calciomercato, addio Milan: Kabak via in prestito

Il giornalista di ‘Bild’ Christian Falk, attraverso Twitter, ha confermato le ultime voci che vedrebbero lo Schalke 04 su Mustafi in sostituzione del partente Ozan Kabak. Il turco, con ogni probabilità, vestirà la maglia del Liverpool: “Ozan Kabak vuole unirsi al Liverpool ed il suo attuale club, lo Schalke 04, sta cercando un sostituto”.

Kabak, da tempo sul taccuino di Massara e Maldini, secondo ‘Calcionews’, sta svolgendo le visite mediche in Germania per poi volare in direzione Liverpool, per firmare il contratto con i ‘Reds’. Addio in prestito per il 20enne di Ankara, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, con le ultime ore di mercato che potrebbero portare Kabak alla corte di Klopp. Ecco il tweet di Falk: