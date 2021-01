Icardi non si muoverà da Parigi, nemmeno per tentare uno scambio last minute con Dzeko, in uscita dalla Roma

Ultimi colpi di calciomercato possibili e con Edin Dzeko in uscita da Roma si valutano diverse piste verso la capitale. Durante la diretta su CM.IT TV con ospite Fabrizio Biasin si è parlato anche del possibile avvicendamento tra Dzeko e Icardi, proprio alla Roma. Possibilità subito smentita dal noto giornalista: “Un pensiero che non è mai passato nella mente di Leonardo e di nessuno a Parigi”.

Biasin ha poi continuato aggiungendo altri dettagli alla situazione dell’attaccante ex Inter: “Pochettino ha subito schierato titolare Icardi, che ha risposto immediatamente presente, andando a segno in diverse occasioni in queste prime gare con l’argentino in panchina”.