La telenovela Papu Gomez è vicina ai titoli di coda, ore decisive per il suo passaggio al Siviglia, tutte le cifre

Dopo aver raggiunto un’intesa con il calciatore a circa 3 milioni di euro a stagione, il Siviglia spera di chiudere in queste ore per ‘El Papu’ Gomez. Nonostante un piccolo gioco al rialzo dell’Atalanta, la dirigenza andalusa è fiduciosa di poter arrivare alla fumata bianca molto presto. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, gli ultimi contatti hanno portato ad un punto d’incontro su cifre e formule dell’affare, con buona pace di Inter, Juventus, Milan e Roma.

Atalanta, Papu Gomez-Siviglia: ore decisive

La trattativa è destinata ad andare in porto a 6-7 milioni di euro più 2 di bonus, a titolo definitivo o con un obbligo molto facile. I due club stanno ancora parlando sulle formule di pagamento, con i bergamaschi che spingono per una soluzione immediata e gli andalusi che sperano di ottenere una rateizzazione. A doppio filo con questa trattativa è legata anche quella per la cessione di Franco Vazquez. El Mudo è un obiettivo concreto del Parma e il suo addio libererebbe anche il posto in lista Champions per Gomez, visto che Carlos Fernandez (ceduto alla Real Sociedad) faceva parte della lista dei giocatori di formazione del club.