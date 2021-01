La Juventus cerca rinforzi in difesa per la prossima stagione e mette nel mirino un centrale in Serie A: costa 30 milioni

La rincorsa al primo posto della Juventus è iniziata e grazie alle tre vittorie consecutive al momento il Milan dista sette punti, con una partita in più da giocare per i bianconeri nel recupero contro il Napoli. Nel frattempo con il calciomercato invernale aperto la dirigenza bianconera lavora anche per il futuro. Occhi su un difensore della Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Lo ‘porta’ Ronaldo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, pressing Chelsea per il big | C’è la controproposta

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus,bomba dalla Spagna: Ramos via a gennaio!

Calciomercato Juventus, Mancini tra gli obiettivi: fissato il prezzo

Sono diverse le cose da migliorare nella Juventus di Andrea Pirlo, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Anche ieri sera infatti i bianconeri hanno mostrato una elevata fragilità difensiva, prendendo il gol del pareggio dal Sassuolo con l’uomo in più e rischiando il raddoppio. Così la dirigenza bianconera lavora anche in chiave futuro per migliorare la difesa, mettendo gli occhi su un calciatore in Serie A.

Infatti i bianconeri starebbero pensando al difensore della Roma, Gianluca Mancini, che interessa già dai tempi dell’Atalanta. L’autore del gol del pareggio giallorosso nei minuti finali della partita di ieri contro l’Inter starebbe dimostrando una solidità che piace alla società juventina. Il club capitolino lo valuta circa 30 milioni di euro e la Juventus potrebbe pianificare l’assalto in estate per mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione.