Nuovi casi di Covid-19 in casa Manchester City: rinviata la gara con l’Everton in programma per stasera

Everton-Manchester City, in programma stasera, è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo sono entrambi i club sui rispettivi account Twitter, a causa dell’alto numero di positivi al Covid tra le fila dei Citizens dopo i primi quattro casi registrati nei giorni scorsi. Oltre a Walker e Gabriel Jesus, e due membri dello staff, si sono aggiunti altri membri del gruppo della prima squadra che hanno spinto le due società a rinviare la sfida.

Premier League, focolaio in casa Manchester City

Oltre allo slittamento della gara, il Manchester City ha anche chiuso il centro sportivo del club per un periodo indeterminato. Sarà difficile adesso immaginare quale sarà il prossimo allenamento della squadra di Guardiola, che il 3 gennaio dovrebbe giocare contro il Chelsea e il 6, appena tre giorni dopo, le semifinali di Coppa di Lega contro il Manchester United.

La squadra di Guardiola, già staccata dalla vetta in classifica, si ritroverà così a dover recuperare almeno due giornate di campionato, in un calendario già di per sé fitto a causa delle coppe nazionali e della Champions League, che riprenderà a febbraio. I punti dal Liverpool sono attualmente 6 e rischiano di aumentare dopo lo scontro tra i Reds e il Newcastle in calendario mercoledì 30 dicembre.