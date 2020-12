Calciomercato Juventus, i bianconeri cullano un nuovo scambio con Pep Guardiola: rinforzo di prospettiva per i piemontesi

La Juventus prepara le proprie strategie per il mercato di gennaio, ma, come di consueto, guarda anche avanti. I bianconeri immaginano già le mosse da compiere in estate, per proseguire nel progetto di ringiovanimento di una rosa che in alcuni elementi inizia a far sentire il peso degli anni. Paratici è costantemente alla ricerca di opportunità e potrebbe riallacciare nuovi discorsi con Pep Guardiola e con il Manchester City, dopo l’operazione Cancelo-Danilo.

Calciomercato Juventus, la carta a sorpresa per Laporte

Nel mirino, c’è il giovane difensore Laporte. Giocatore di talento ma che con Guardiola non ha dimostrato un gran feeling. Su questo aspetto, i bianconeri potrebbero spingere, proponendo in cambio al tecnico spagnolo un calciatore che invece riscuote eccome il suo gradimento.

Parliamo di Douglas Costa, attualmente in prestito al Bayern Monaco ma che non sta rivivendo i fasti della passata avventura in Baviera, tutt’altro. Il brasiliano non sarà riscattato e tornerà in estate alla base. Ritrovare Guardiola potrebbe essere la ricetta per il rilancio, anche il tecnico catalano apprezzerebbe molto riaverlo a disposizione. Lo scambio si comporrebbe di una parte cash a favore degli inglesi (25 milioni la valutazione di Douglas Costa, 42 milioni quella di Laporte), ma si tratterebbe di cifre comunque favorevoli ai bianconeri che riuscirebbero a ricavare una plusvalenza dall’addio del brasiliano.