Calciomercato Juventus, dalla Spagna: si riaccende il sogno Guardiola

La Juventus continua a lavorare in ottica futura. Il club bianconero monitora costantemente la pista Guardiola per il post Pirlo

Non si ferma mai il lavoro della Juventus. Il club bianconero sarebbe sempre molto attento al futuro di Pep Guardiola, manager del Manchester City, che sta deludendo le aspettative fin dal suo arrivo in Premier League. L’obiettivo numero uno resta la vittoria della Champions League, che al momento tarda ad arrivare.

Calciomercato Juventus, Guardiola nome caldo

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Pep Guardiola è il profilo caldo per la panchina della Juventus. Non importa se abbia rinnovato il suo contratto poco meno di un mese fa: il club bianconero è sempre molto attento per quanto riguarda il futuro dell’ex Barcellona e Bayern Monaco.

Come il Manchester City, il progetto Juventus stenta a decollare e così Andrea Pirlo sarà sempre monitorato dalla dirigenza bianconera. In quest’inizio stagionale sono arrivati tanti pareggi e qualche sconfitta di troppo: tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane tra alti e bassi. La vittoria al Camp Nou contro il Barcellona ha ridato entusiasmo, ma ora c’è bisogno di continuità.

Il profilo dell’allenatore spagnolo piace da sempre alla dirigenza della Juventus, che vuole sognare in grande. Pirlo resta tranquillo, per ora.