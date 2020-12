Cesare Prandelli dirama i convocati per il big match di domani contro la Juventus: tra i viola c’è un’assenza pesante in attacco

Sarà una partita fondamentale quella di domani per Cesare Prandelli, per cercare i primi tre punti con la sua Fiorentina. Infatti da quando è tornato sulla panchina della viola, ha totalizzato tre pareggi e tre sconfitte in campionato. La partita sarà certamente molto difficile, visto che l’avversaria sarà la Juventus, ma la rivalità storica potrà dare una carica in più. Il tecnico viola dirama la lista dei convocati e ci sarà un’assenza pesante.

Fiorentina, Cutrone out contro la Juventus: torna Duncan

Ultimo match di Serie A del 2020 per Juventus e Fiorentina, che vogliono chiudere l’anno in bellezza con una vittoria. Per i viola sarebbe la prima da quando Prandelli è approdato in panchina, ed arriverebbe proprio contro un’avversaria storica. Oggi il tecnico dei fiorentini ha emanato le convocazioni per la partita di domani, ma le notizie non sono buone.

Infatti nella lista dei convocati manca il nome di Patrick Cutrone, attaccante che salterà il match per una lombalgia che lo costringe a dare forfait. Le buone notizie a centrocampo invece arrivano da Alfred Duncan, che dopo un mese di assenza è completamente recuperato e potrà essere del match.