Si infiamma la corsa scudetto in Serie A con una possibile corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Ecco i rispettivi calendari fino al ritorno

Si profila un’avvincente corsa a tre per lo scudetto 2020-2021. Il Milan continua a stupire e dopo tredici giornate è ancora in vetta alla classifica, l’Inter è reduce da sei vittorie consecutive e si è fatta sotto ai rossoneri, mentre la Juventus inizia a trovare la quadra e soprattutto continuità. Almeno per il momento, dunque, sono ben tre le squadre in corsa per la vittoria del campionato. In questo senso, quello di gennaio sarà già un mese decisivo, con gli scontri diretti in arrivo. Ecco i calendari di Milan, Inter e Juventus fino all’ultima giornata del girone di andata.

Serie A, si infiamma la corsa scudetto | Arrivano gli scontri diretti! Il calendario

Sulla carta il calendario più complicato fino all’ultima giornata di andata è quello della Juventus. La squadra di Pirlo dovrà infatti affrontare sia Milan che Inter a ‘San Siro’, rispettivamente il 6 ed il 17 gennaio, e il 20 gennaio sfiderà anche il Napoli per la Supercoppa italiana. Oltre ai bianconeri, mercoledì il Milan ospiterà invece la Lazio di Simone Inzaghi, mentre l’altro big match dell’Inter sarà quello contro la Roma, in programma il 10 gennaio allo Stadio Olimpico, prima della sfida alla Juve del 17. In mezzo Lukaku e compagni saranno anche impegnati in Coppa Italia sul campo della Fiorentina. Tre partite che diranno molto sulle ambizioni dei nerazzurri. Ecco i rispettivi calendari completi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan, Inter e Juventus: ecco i rispettivi calendari e tutte le date

Milan: Lazio (23 dicembre), BENEVENTO (3 gennaio), Juventus (6 gennaio), Torino (9 gennaio), Torino (12 gennaio, Coppa Italia), CAGLIARI (18 gennaio), Atalanta (23 gennaio);

Inter: VERONA (23 dicembre), Crotone (3 gennaio), SAMPDORIA (6 gennaio), ROMA (10 gennaio), FIORENTINA (13 gennaio, Coppa Italia), Juventus (17 gennaio), UDINESE (23 gennaio);

Juventus: Fiorentina (22 dicembre), Udinese (3 gennaio), MILAN (6 gennaio), Sassuolo (10 gennaio), Genoa (13 gennaio, Coppa Italia), INTER (17 gennaio), Napoli (20 gennaio, Supercoppa italiana), Bologna (24 gennaio).

* in maiuscolo le partite in trasferta