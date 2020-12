Il Milan punta al colpo top per l’attacco, già a gennaio: controproposta ai rossoneri, Maldini dice no

Un calciomercato invernale, quello in casa Milan, che potrebbe vedere l’approdo di un nuovo attaccante. La società di via Aldo Rossi guarda ai rinforzi da regalare a Pioli già a gennaio, con il nome di Luka Jovic in cima alla lista di Massara e Maldini: spunta la controfferta.

Calciomercato Milan-Jovic, Zidane tenta lo scambio

Il Milan ha in mente di portare a gennaio un nuovo attaccante alla corte di Pioli. I sempre più frequenti problemi fisici del 39enne Ibrahimovic stanno spingendo i rossoneri a mettere nuovamente nel mirino Luka Jovic. Per il serbo, che sta trovando poco spazio agli ordini di Zidane, sono previsti contatti nei prossimi giorni.

Jovic viene valutato 25-30 milioni dalle ‘Merengues’, con Zinedine Zidane che ha tuttavia in mente di provare ad inserire nell’affare Ismael Bennacer. Il Milan non intende però rinunciare all’algerino, già accostato in estate al Real, che Maldini valuta non meno di 50 milioni.

Situazione in divenire, la società di via Aldo Rossi non intende scendere a compromessi: Bennacer e Jovic, può scaldarsi l’asse con il Real Madrid.