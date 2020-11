Calciomercato Milan, caccia al vice-Ibrahimovic | Due nomi per gennaio

Il Milan è pronta a rinforzarsi in maniera significativa nel prossimo calciomercato per alimentare i sogni scudetto. La caccia al vice-Ibrahimovic continua

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, piazzandosi contro ogni più ottimistica aspettativa al primo posto in classifica dopo otto giornate. I rossoneri dovranno fare i conti con i problemi muscolari di Zlatan Ibrahimovic che si è infortunato nell’ottima vittoria esterna contro il Napoli, in cui lo svedese ha realizzato una doppietta. Il Milan potrebbe correre ai ripari durante il mercato di gennaio. Di seguito le ultime novità e indiscrezioni a riguardo.

Calciomercato Milan, si cerca il vice-Ibrahimovic: corsa a due. No Milik

Durante la sessione di gennaio potrebbe, dunque, arrivare un colpo importante in attacco, in modo da completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Arkadiusz Milik attualmente non riveste una soluzione per il reparto offensivo. Uno dei nomi più appetibili in attacco è, invece, Olivier Giroud. Il francese è in uscita dal Chelsea, in cui non riesce a trovare spazio e potrebbe essere un’occasione importante per i rossoneri. L’altro nome nel mirino è Mariano Diaz. L’interessante attaccante del Real Madrid è pronto a consacrarsi in un club deciso a garantirgli minutaggio e puntare sulle sue qualità.

