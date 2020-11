Calciomercato Juventus, addio Pirlo | L’erede porta il gioiello

Il calciomercato bianconero può vedere un clamoroso doppio colpo la prossima estate: c’è la svolta, il tecnico porta il pupillo

Un inizio di stagione complesso quello della Juventus che, a quattro punti dal Milan capolista, programma già il futuro. In attesa della prossima sessione di calciomercato, attenzioni poste per l’estate 2021. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ pianifica un cambio in panchina: il nuovo allenatore porta a Torino il gioiello di Serie A.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in estate: doppio colpo

Non è un mistero che Gian Piero Gasperini resti legato all’ambiente bianconero. L’allenatore dell’Atalanta, già calciatore della Juventus per diversi anni, ha fatto intendere di poter lasciare la ‘Dea’ solo per la società torinese. Ecco dunque che con Gasperini in panchina, prenderebbe forma anche il nuovo mercato juventino.

In tal senso, l’allenatore nerazzurro vorrebbe portare con sè una preziosa dote a Torino: Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino, classe ’93, ha siglato due assist nelle 9 presenze accumulate in stagione con la maglia dell’Atalanta.

Malinovskyi è stato già accostato all’Inter ma anche al Napoli nei mesi scorsi. Adesso il suo destino può tingersi di bianconero: la Juventus sogna il doppio colpo da Bergamo: Gasperini più Malinovskyi.

