Si incrociano gli obiettivi di mercato di Juventus e Milan, che sembrerebbero puntare gli occhi nell’Altetico Madrid: Simeone serve l’assist

Parti invertite in questo inizio di campionato, con il Milan che è in testa alla classifica con 13 punti in cinque partite e la Juventus ferma al quinto posto con 9 punti e solo due vittorie. Tra le due squadre inoltre, i piani per il calciomercato si intrecciano. Occhi in casa Simeone, che serve l’assist per l’acquisto.

Calciomercato, Juventus e Milan su Trippier: Simeone punta il sostituto in Serie A

Il calciomercato non si ferma mai ed i piani di Juventus e Milan si vedono intrecciare verso un obiettivo comune. Infatti, i due club italiani sembrerebbero mettere nel mirino il calciatore dell’Atletico Madrid, Kieran Trippier. Il classe 1990 sembrerebbe essere sempre più ai margini del progetto dei ‘colchoneros’ e sarebbe valutato circa 28 milioni di euro, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’.

Dalla Spagna inoltre, Simeone sembrerebbe aver già inserito nella lista il possibile sotituto del terzino inglese. Infatti, sempre secondo il portale spagnolo, l’allenatore dell’Atletico avrebbe puntato il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, sul quale ci sarebbero gli occhi anche del Valencia. Dunque un giro di terzini tra Serie A e Liga, che potrebbe rinforzare l’Atletico Madrid ed una tra Juventus e Milan, che continuano a darsi battaglia.

