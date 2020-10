Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | L’annuncio di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere non ha ancora rinnovato il contratto

C’è attesa in casa Milan per capire quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portere della nazionale italiana è in scadenza 2021 e non ha ancora trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto. A tal proposito, si è espresso Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro la Roma: “E’ un ragazzo più grande della sua età, la sua crescita è stata costante“. Poi sul futuro di Donnarumma: “Non sono preoccupato, lui è molto professionale ed è sereno. So che la società sta lavorando in una certa direzione“. La squadra che più vuole ingaggiare il portiere rossonero è la Juventus, in ottimi rapporti con Mino Raiola.

