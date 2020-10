La Juventus è pronta a muoversi sul calciomercato, a caccia di un nuovo esterno sinistro. Spunta una nuova pista proveniente dalla Premier League. Si cerca un grande scambio

Uno degli elementi mancanti nella rosa della Juventus potrebbe essere l’esterno sinistro. I tanti problemi fisici di Alex Sandro e la mancanza di una vera alternativa di ruolo potrebbero essere elementi decisivi per costringere i bianconeri a tornare sul mercato. Occhio a un nome proveniente dalla Premier League, per cui potrebbe essere preparato un interessante scambio.

Calciomercato Juventus, Kolasinac possibile obiettivo. Via Bernardeschi

Diversi obiettivi potrebbero fare al caso della Juventus per rinforzare la sua rosa. Uno di questi sulla fascia sinistra potrebbe essere Kolasinac. Il laterale rappresenta un elemento affidabile e abile in entrambi le fasi di gioco, che ha già dimostrato il suo valore sia in Germania che in Inghilterra. In uscita, invece, occhio a Federico Bernardeschi.

Il centrocampista italiano non ha mai realmente convinto con la maglia della Juventus e potrebbe rientrare nello scambio con l’Arsenal. I bianconeri avrebbero così l’esterno che manca e cederebbero un calciatore che sta trovando ad oggi poco spazio anche con Andrea Pirlo in panchina. Vedremo le evoluzioni nelle prossime settimane.

