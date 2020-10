Calciomercato Juventus, confronto con Paratici | Rottura con Dybala

Sono ore tese in casa Juventus. Il pareggio con il Crotone per 1-1 ha portato diversi malumori, in particolare in merito alla situazione legata a Paulo Dybala, che ha avuto un confronto con Fabio Paratici

C’è malumore in casa Juventus dopo il pareggio sul campo del Crotone per 1-1. I bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo risultato positivo al Covid-19, con un attacco formato da Morata, Chiesa e Kulusevski non sono riusciti a imporsi. Pirlo ha dovuto fare a meno anche di Paulo Dybala: l’attaccante argentino è rimasto in panchina per oltre i 90′ della partita e sono sorti alcuni problemi in merito a questa decisione.

Juventus, rottura con Dybala

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, Dybala non ha per niente gradito l’esclusione nella partita col Crotone. L’attaccante argentino sembrava molto scosso quando ha incrociato il CFO della Juventus, Fabio Paratici. I due hanno anche avuto un confronto nel tunnel dello stadio Ezio Scida, in merito al mancato impiego dell’attaccante di ieri sera. Pirlo ha deciso di non schierarlo in campo nonostante le difficoltà che affrontava la propria squadra. L’allenatore, però, ha così risposto nel post-gara: “Dybala ha sofferto di gastroenterite tutta la settimana e si è allenato solo dieci minuti“.

