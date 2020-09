Benevento-Inter, quante esclusioni per Conte | La formazione UFFICIALE

In programma alle 18 il recupero della prima giornata di campionato, Benevento-Inter: Conte opta per il turnover, svelata la formazione ufficiale

Si punta al bottino pieno in casa Inter quest’oggi, quando alle 18 si scenderà in campo con la neo promossa Benevento, per il recupero della prima giornata di Serie A. Dopo la vittoria all’ultimo respiro con la Fiorentina per 4-3, i nerazzurri ora cercano il punteggio pieno. Poco fa vengono ufficializzate le scelte di Antonio Conte per gli undici titolari, con tanti cambi in tutti i reparti. Infatti, in difesa giocheranno Kolarov, Skriniar e De Vrij, dunque due su tre cambiati. Sulle fasce agiranno Young ed Hakimi, che esordisce dal primo minuto. Anche la zona centrale del campo è completamente rivoluzionata, con Sensi, Gagliardini e Vidal dal primo minuto. In attacco invece fuori Lautaro Martinez e spazio a Sanchez in coppia con Lukaku. Turnover importante dunque per l’Inter, che affronterà un Benevento sicuramente molto incoraggiato dalla clamorosa rimonta di Marassi contro la Sampdoria.

📢 | FORMAZIONE Questi gli 1⃣1⃣ di partenza scelti da Antonio Conte per #BeneventoInter! 👇#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/FdphMV4HO7 — Inter (@Inter) September 30, 2020

