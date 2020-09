Milan, comunicato UFFICIALE | Le condizioni di Rebic

Infortunio al braccio destro per Ante Rebic durante la partita contro il Crotone: il Milan emana un comunicato ufficiale con le condizioni del croato

Milan vincente ma poco fortunato quello visto nelle prime due giornate di Serie A. Nonostante le vittorie contro Bologna e Crotone, i rossoneri hanno perso due elementi importanti dell’attacco, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Per quanto riguarda il croato, infortunatosi al braccio nell’ultima partita, il Milan ha emanato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni. Nella nota sul sito i rossoneri fanno sapere che dopo la TAC effettuata al braccio non ci sarebbero fratture o complicanze circolatorie. Per sicurezza però, nei prossimi dieci giorni verranno effettuati nuovi controlli. Un sospiro di sollievo per Pioli che rischiava di perdere più a lungo il croato.

