Calciomercato Inter, clausola shock anti-Juventus per Lautaro!

L’Inter sta per rinnovare l’accordo con Lautaro, ma si cerca di prevenire problemi di calciomercato futuri.

L’Inter sta discutendo del possibile rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez: l’attaccante nerazzurro alla fine non è stato ceduto al Barcellona e per evitare di poter vivere la medesima querelle anche la prossima estate, la società nerazzurra sta cercando di premunirsi. Per questo Marotta ha previsto una clausola particolare, stando a quanto riportato da SpazioJ.it.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zidane lo ‘scarica’ | Brozovic per arrivare al big!

Calciomercato Inter, rinnovo di Lautaro con clausola anti-Juve

L’argentino è pronto a siglare un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2025: nell’accordo sarà prevista una clausola anti-Juve, con i bianconeri che nel caso in cui volessero avvicinarsi al giocatore dovranno pagare 170-180 milioni di euro per potersi assicurare le prestazioni di Lautaro. Marotta conosce le strategie dei bianconeri, essendo stato per diversi anni il loro amministratore delegato, e lo stesso Martinez è il più papabile tra i sostituti di Ronaldo nei prossimi anni: per questo motivo si è deciso di agire preventivamente.

Lautaro intanto ha esordito in questa stagione con una buona prestazione contro la Fiorentina, trovando anche la rete che ha dato il momentaneo pareggio ai nerazzurri contro la squadra allenata da Iachini. Conte ovviamente si aspetta che il contributo possa essere altrettanto importante nelle prossime settimane della stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Inter, cessione in difesa | Incontro in corso!

Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio con l’ex Inter!