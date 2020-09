Serie A, Torino-Atalanta 2-4, poker bergamasco in rimonta

Torino-Atalanta 2-4, debutto vincente in campionato della squadra di Gasperini che fa grande calcio: secondo ko per i granata, non basta Belotti

L’Atalanta, nel primo anticipo del sabato di Serie A, batte per 4-2 il Torino, vincendo dunque all’esordio in campionato. Bergamaschi che però subiscono i primi minuti aggressivi del Toro: traversa di Zaza, poi Belotti trafigge Sportiello (11′). La reazione non si fa attendere: Gomez (13′) con un gran destro pareggia immediatamente, il diagonale di Muriel al 20′ significa già vantaggio Atalanta. Non è finita, perché Hateboer al 42′ fa tris sbucando sul secondo palo. Ancora Belotti, un minuto dopo, tiene a galla i suoi, ma nella ripresa è quasi solo Atalanta. De Roon al 54′ realizza il quarto gol e ci sarebbero altre occasioni per arrotondare ulteriormente. Gasperini e soci hanno ripreso da dove avevano lasciato, per il Toro di Giampaolo due sconfitte su due finora.

