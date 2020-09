Due possibili affari in chiusura in entrata per la Roma, che prova a beffare il Milan e preparare due innesti importanti per il proprio calciomercato

La Roma lancia il guanto di sfida al Milan per il prestito di Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo classe ’90 è in cerca di nuove esperienze e della possibilità di trovare anche una maggiore continuità rispetto a quella fino a ora accumulata al Real Madrid, unica maglia vestita in carriera da professionista. Come riportato da Calciomercato.it, il giocatore vede di buon occhio un’esperienza in Italia e su di lui potrebbe piombare con forza la Roma, che oltre al prestito gradirebbe l’inserimento di un diritto di riscatto, così da poter trattenere il giocatore in caso di stagione convincente.

Calciomercato Roma, si tenta la doppia beffa al Milan

La società giallorossa andrebbe così a beffare il Milan, che ha inseguito nelle ultime settimane il giocatore, ma la beffa non finirebbe qui. Perché la Roma avrebbe messo gli occhi anche su Luka Jovic, che recentemente ha annunciato di voler lasciare Madrid per trovare più spazio: il ruolo di vice-Benzema non gli va più bene e la possibilità di andare a giocare altrove, magari in un campionato come quello italiano, aprirebbe numerosi scenari internazionali per l’attaccante ex Eintracht. Sul centravanti c’è il Milan da tempo, ma anche in questo caso la Roma potrebbe tentare un inserimento dell’ultimo momento, beffando i rossoneri.

