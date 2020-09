Calciomercato Inter, obiettivo Suarez | ‘Bomba’ dalla Spagna

Antonio Conte tenta lo sgarro alla Juventus: il calciomercato dell’Inter punta forte su Luis Suarez.

La Juventus volge il suo sguardo altrove. Il calciomercato in entrata si sta concentrando su Edin Dzeko, non più su Luis Suarez. L’attaccante è stato a Perugia nella giornata di ieri per sostenere l’esame B1 di lingua italiana, poi superato: il passaporto comunitario non è più un miraggio, anzi le pratiche adesso lasciano ben sperare per il suo futuro ancora in Europa, senza dover gravare sulle liste delle principali società del Vecchio Continente. Ma la sua destinazione potrebbe essere diversa da quella prevista nei primi giorni di agosto.

Calciomercato Inter, ora l’obiettivo è Luis Suarez

Sull’attaccante blaugrana ci sarebbe l’Inter, con il club nerazzurro che vorrebbe andare a rimpinguare il proprio reparto offensivo con Lukaku, Lautaro e Sanchez: un innesto importante che assicurerebbe ad Antonio Conte un quartetto di tutto rispetto per affrontare sia la Serie A che la Champions League. A confermarlo è anche il noto giornalista spagnolo Paco Aguilar sul proprio profilo Twitter. La trattativa, a questo punto, sarebbe già avviata e nei prossimi giorni potrebbe avvenire un clamoroso sorpasso da parte dei nerazzurri: d’altronde Conte non vede l’ora di restituire lo sgambetto a Pirlo, che si è quasi assicurato Edin Dzeko, attaccante che l’ex CT azzurro non ha mai nascosto di apprezzare.

