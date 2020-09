La Juventus continua l’assalto a Suarez per l’attacco. In casa Barcellona piace anche Sergi Roberto alla dirigenza campione d’Italia

La Juventus gioca su più tavoli per il reparto d’attacco. Dzeko resta davanti nei pensieri della dirigenza bianconera, con Suarez subito a ruota per raccogliere l’eredità del partente Higuain. Per il bosniaco la ‘Vecchia Signora’ aspetta che si sblocchi la trattativa tra Napoli e Roma per il trasferimento di Milik nella Capitale, mentre l’assalto all’uruguaiano rimane un po’ più complesso per via del braccio di ferro tra il giocatore e il Barcellona sulla risoluzione del contratto.

Juventus, doppio colpo dal Barcellona: Suarez più Sergi Roberto

Per il ‘Pistolero’ ci sarebbe da risolvere anche la faccenda relativa al passaporto comunitario, oltre alla possibile permanenza di Messi in blaugrana che potrebbe convincere l’amico a non cambiare maglia e restare in Catalogna. La Juve però non molla e tiene più che viva la pista Suarez, che potrebbe non essere la sola in casa Barça. Ai bianconeri e al CFO Paratici piace anche Sergi Roberto, già in passato nei discorsi tra le due società prima che arrivasse la fumata bianca per lo scambio tra Pjanic e Arthur. Lo spagnolo classe ’92 (sotto contratto fino al giugno 2022) ha catturato l’attenzione per la sua duttilità in campo, considerando che può agire indifferentemente sia da laterale che da centrocampista.

Un’eventuale offensiva questa estate per il prodotto della cantera dei catalani non sarà però facile, con il nuovo allenatore Koeman e la dirigenza del Barcellona intenzionati a privarsene solo per una sostanziosa offerta non inferiore ai 35-40 milioni di euro.

