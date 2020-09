Calciomercato Juventus, Romero all’Atalanta | Attesa l’ufficialità

Nuova uscita di mercato per la Juventus. Dopo lo scambio di documenti, si attende solo l’ufficialità per il trasferimento del difensore Romero all’Atalanta.

In attesa delle entrate, la Juventus è pronta a chiudere un’importante uscita di mercato. Sempre attento a monitorare gli sviluppi nelle trattative per l’attacco, con il colpo Suarez a un passo, il ds dei bianconeri Fabio Paratici sta mettendo a punta in questo ore, il trasferimento del giovane talento difensivo della Juventus.

In un reparto in cui i bianconeri registrano il ritorno a pieno regime di Giorgio e Chiellini e Merith Demiral, il neo tecnico della Juve Andrea Pirlo, ha dato il suo benestare finale alla cessione del difensore.

Calciomercato Juventus, Romero passa all’Atalanta. Prestito biennale per il difensore

La Juventus dunque, è sempre più vicina a chiudere l’operazione in uscita. Come rivelato da Sky Sport, è in corso lo scambi di documenti per il trasferimento del difensore Cristian Romero dai bianconeri all’Atalanta.

Nella passata stagione al Genoa, per il difensore argentino si prospetta dunque un nuovo prestito, questa volta alla società bergamasca. La Juventus ha infatti trovato l’accordo con la squadra di Gian Piero Gasperini sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto.

L’obbligo di riscatto è legato al numero di presenze del giovane difensore e agli obiettivi europei dell’Atalanta. L’operazione complessiva è stimata tra i 23 e i 25 milioni di euro.

