Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona | Le ultime

L’asse Torino-Barcellona potrebbe far nascere nuove operazioni di mercato. La Juventus e il Barça, infatti, potrebbero portare avanti una trattativa molto importante.

La Juventus e il Barcellona sono state protagoniste di uno scambio di mercato, con Arthur che è approdato in Serie A e Pjanic in Catalogna. Oltre a questo scambio, però, di nuove operazioni potrebbero nascerne altre. Entrambe le squadre sono in procinto di una rivoluzione, visti i risultati dell’ultima stagione. Oltre a Lionel Messi, anche un altro ‘veterano’ del Barça potrebbe lasciare, magari nell’ambito di uno scambio proprio con uno della Juve.

Juventus, scambio Dybala-Suarez

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘DonBalon.com‘, il Barcelllona sarebbe pronto a proporre uno scambio alla Juventus, che riguarda Luis Suarez e Paulo Dybala: infatti, oltre a Suarez, il Barça aggiungerebbe un ricco conguaglio da 80 milioni di euro. L’attaccante uruguagio lascerà la Catalogna in questa sessione di mercato. Il suo contratto è in scadenza 2021 e Bartomeu non ha intenzione di proporgli il rinnovo. El Pistolero è molto amico di Messi e la sua decisione sull’addio è dipesa anche dalle decisioni del club su Suarez.

D’altra parte, Paulo Dybala sarebbe scontento di restare alla Juve all’ombra di Cristiano Ronaldo. E con l’addio di Messi, il Barcellona come nuovo numero 10 vorrebbe proprio La Joya. I bianconeri cercano un centravanti di esperienza dopo la decisione di dire addio a Gonzalo Higuain. Uno scambio che farebbe contenti tutte le parti in causa.

