Calciomercato, cessione Messi | Il Barcellona pensa al colpo in Serie A

Uno dei grandi obiettivi della Juventus, rischia di essere coinvolto in un clamoroso intreccio di mercato. A sbloccare tutto, la partenza di Messi.

Il futuro di Lionel Messi rischia indirettamente di complicare i piani di mercato della Juventus. Dopo la mancata presenza al ritrovo prestagionale del Barcellona, il divorzio tra la ‘pulce’ argentina e il club blaugrana appare ormai inevitabile.

Conscia del fatto di poter perdere Messi, la dirigenza del Barça starebbe iniziando a pensare alla cifra da richiedere per cedere il talento di Rosario. Per favorire la trattativa ed evitare strascichi legali, i catalani potrebbero ‘accontentarsi’ di una cifra che oscilla tra i 150 ed i 200 milioni di euro. Soldi che verrebbero prontamente investiti per rinforzare l’organico di Ronald Koeman.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ora è UFFICIALE | Decisa la data d’inizio del campionato

Calciomercato Juventus, con i soldi incassati per Messi, il Barcellona punta dritto su Zaniolo

Orfana dei molti ‘big’ in partenza, il Barcellona è pronto a reinvestire l’importante tesoretto a disposizione per rifondare l’organico del neo tecnico Koeman.

Sul taccuino della dirigenza catalana, uno dei principali nomi è quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e grande obiettivo della Juventus.

Per convince la Roma a privarsi del suo giocatore simbolo, il Barcellona sarebbe pronto ad un’offerta ‘shock’ da oltre 80 milioni di euro. Di fronte a tale cifra, il club capitolino potrebbe cedere, con la Juventus quindi beffata. Il ds dei bianconeri, Paratici, non ha mai nascosto l’ammirazione della Juve nei confronti del talento classe ’99. Con l’interesse del Barça, il ‘sogno’ Zaniolo rischierebbe però di rimanere tale per i campioni d’Italia.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo Pirlo | Sgambetto clamoroso da Zidane